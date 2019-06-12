В ДНР опровергли заявление Киева о продвижении украинских силовиков к западу от Донецка

ДОНЕЦК, 12 июня. /ТАСС/. Заявление Киева о захвате украинскими войсками территорий к западу от Донецка не соответствует действительности. Об этом в среду сообщил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.

"То, что Вооруженные силы Украины усилили интенсивность обстрелов, подтверждаю, это так. Продвижение их вглубь Марьинки - нет", - цитирует его Донецкое агентство новостей. Басурин подчеркнул также, что военнослужащие Народной милиции ДНР продолжают занимать свои позиции.

Ранее украинская сторона заявила, что украинская армия якобы заняли новые позиции, продвинувшись вглубь города Марьинка, расположенного к западу от Донецка.

В настоящее время в Донбассе формально действует весеннее перемирие. Оно вступило в силу 8 марта в 00:00 по киевскому времени (01:00 мск), украинские силовики нарушили его через пять минут.