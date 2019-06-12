Лейбористам отказали в контроле над работой парламента для блокирования "жесткого Brexit"

ЛОНДОН, 12 июня. /ТАСС/. Палата общин большинством в 11 голосов отказала в среду оппозиционной Лейбористской партии в праве определять дальнейший график работы британского парламента, чтобы помешать правительству тори осуществить Brexit без соглашения о сотрудничестве с ЕС ("жесткого Brexit"). Об этом объявил после завершения подсчета голосов депутатов спикер нижней палаты Джон Беркоу, чье выступление транслировал парламентский телеканал.

За предоставление такого права оппозиции проголосовало 298 депутатов, а против - 309 парламентариев.

Ранее лейбористы внесли на рассмотрение Палаты общин парламентское предложение, которое предусматривало вынесение на голосование 25 июня инициативы о том, чтобы определять временный режим работы законодательного органа власти. По словам теневого "министр по вопросам Brexit" в кабинете лейбористов Кира Стармера, оппозиция намерена была предоставить депутатам возможность принять меры, которые могли бы помочь избежать в конце октября выхода из ЕС без соглашения, помешав "будущему премьер-министру назначить перерыв в работе парламента, чтобы против воли депутатов реализовать Brexit без сделки".

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе. Однако депутаты Палаты общин парламента Соединенного Королевства трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, которого премьер-министр Тереза Мэй достигла в ходе переговоров с европейскими лидерами. В итоге ЕС согласился перенести дату Brexit сначала на апрель - май, затем - на 31 октября.