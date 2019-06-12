Профильная комиссия Сейма Латвии утвердила запрет на ношение советской и нацистской формы

РИГА, 12 июня. /ТАСС/. Комиссия Сейма (парламента) Латвии по правам человека и общественным делам утвердила в среду на заседании в третьем чтении законодательные поправки, предусматривающие введение запрета на ношение на публичных мероприятиях формы СССР и нацистской Германии. Об этом сообщает местное информагентство LETA.

Как отметил председатель комиссии Артусс Кайминьш, "люди должны понимать, что носить нацистскую или советскую форму и символику на публичных мероприятиях в нашей стране неприемлемо".

Одобренные к закону о собраниях, шествиях и пикетах поправки предусматривают, что во время этих мероприятий будет запрещено использовать форму вооруженных сил бывшего СССР, ее бывших республик и нацистской Германии и репрессивных учреждений (также в стилизованном виде). За нарушение этого запрета планируется применять штраф в размере до €140 для физических лиц, а для юридических - до €1420. Соответствующее наказание также предусмотрено за публичную демонстрацию на общественных мероприятиях нацистской свастики, знаков СС, серпа и молота, а также флагов, гербов и гимнов нацистского и советского режимов. Ожидается, что поправки вступят в силу 1 января 2020 года, но их еще должен в третьем окончательном чтении одобрить парламент, а после утвердить президент.

С инициативой внести соответствующие законодательные поправки ранее выступило входящее в правящую коалицию национальное объединение "Все для Латвии! - Отчизне и свободе / Движение за национальную независимость Латвии". Как отмечает нацблок, если Сейм поддержит их предложение, российским ветеранам будет запрещено являться на мероприятия 9 мая в Латвии в форме армии СССР.

Официально в Латвии 8 мая считается Днем поражения нацизма и памяти жертв Второй мировой войны. 9 мая в республике является Днем Европы, однако значительная часть населения, в первую очередь русскоязычные жители страны, которые составляют около 40% населения республики, в этот день празднуют День Победы. Каждый год в Риге у памятника Советским воинам-освободителям собираются сотни тысяч человек, чтобы возложить цветы к его подножию и поздравить ветеранов.

В 2013 году Сейм Латвии также утвердил законодательные поправки о запрете использовать и распространять символику бывшего СССР, включая Латвийскую ССР, и нацистской Германии во время публичных развлекательных, праздничных, памятных, спортивных и других мероприятий.