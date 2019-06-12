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Роухани заявил, что Иран не начнет войну первым

При этом он добавил, что Тегеран даст сокрушительный ответ на любую агрессию

ТАСС, 12 июня. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что его страна не начнет войну первой, однако даст сокрушительный ответ любой агрессии. С таким заявлением он выступил в среду, выступая после встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, который прибыл в Тегеран, чтобы попытаться снизить напряженность между Ираном и США.

"Иран никогда не начнет войны, но даст сокрушительный ответ на любую агрессию", - сказал Хасан Роухани.

"Иран сохранит приверженность сделке (по ядерной программе Тегерана - прим. ТАСС), которая имеет важное значение для безопасности региона и мира", - заявил Роухани. "И Тегеран, и Токио выступают против ядерного оружия", - добавил он.

Президент Ирана также выразил надежду на положительные перемены в ближневосточном регионе, если США прекратят экономическую войну против его страны.

"Если мы видим напряженность в регионе сегодня, ее глубинной причиной является экономическая война США против иранской нации", - заявил Хасан Роухани. - "Когда эта [экономическая] война прекратится, мы увидим очень позитивные события в регионе и в мире".

Он выразил благодарность Абэ за усилия японского премьера по укреплению стабильности и безопасности в ближневосточном регионе. Он выразил надежду, что визит японского премьера в Тегеран станет "предпосылкой для развития взаимных связей и благом для региона".

Роухани также сообщил, что Япония хочет продолжить закупки иранской нефти, которые она прекратила после того, как США возобновили санкции против Тегерана.

Президент США Дональд Трамп в мае 2018 года объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних рестрикций, введенных в свое время США и Евросоюзом. В ноябре 2018 года были восстановлены американские антииранские санкции, включающие запрет на закупку нефти.

В середине мая 2019 года духовный лидер и руководитель ИРИ Али Хаменеи на встрече с депутатами Меджлиса (парламента) и высшими чиновниками страны заявил, что Иран отказался от дальнейших переговоров с США, чтобы продолжить сопротивление Вашингтону. Однако на следующий день Трамп выразил уверенность в том, что Иран вступит в переговоры с Соединенными Штатами.

Теги
ЯпонияСШАИранРоухани, ХасанАбэ, Синдзо
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