Зеленский не поддержал отмену петиции о своей отставке

КИЕВ, 12 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский не поддержал отмену петиции об отставке главы государства. Об этом говорится в ответе Зеленского на электронную петицию, опубликованном в среду на сайте президента.

"Итак, сообщаю авторам, подписавшим обращение, и всем заинтересованным гражданам, что я не поддерживаю электронную петицию № 22/053988-эп об отмене электронной петиции № 22/053360-эп "За отставку президента Украины Владимира Зеленского", - говорится в ответе. Зеленский отметил, что закон не предусматривает такой процедуры, как отмена петиции, но также никто и не ограничен в праве инициировать электронные петиции к власти.

Ранее президент ответил на электронную петицию о своей отставке, которая набрала необходимые 25 тыс. голосов. Он напомнил, что Конституция четко определяет условия, при которых президент должен покинуть свой пост. Их перечень указан в статье 108, в частности, полномочия президента прекращаются досрочно в случае отставки; в случае невозможности исполнять свои полномочия по состоянию здоровья; в случае смещения с поста в порядке импичмента, смерти.

"По объективным причинам покинуть свой пост в соответствии с пунктами 1, 2 и 4 я не могу. Во-первых, я не могу пренебречь волей 73% избирателей, принявших участие в голосовании во втором туре выборов президента и поддержавших мою кандидатуру. Во-вторых, я, конечно, устаю, особенно в старом офисе с призраками коммунизма в шкафах, но в целом неплохо себя чувствую. И планирую и в дальнейшем поддерживать хорошую физическую форму", - заявил он.