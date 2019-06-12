Тимошенко советует Зеленскому не считаться с решением КС по вопросу роспуска Рады

КИЕВ, 12 июня. /ТАСС/. Лидер партии "Батькивщина" и одноименной фракции в Верховной раде Юлия Тимошенко советует президенту Владимиру Зеленскому не отменять свой указ о роспуске парламента, даже если Конституционный суд признает его неконституционным. Об этом она заявила в среду.

"Даже если на коррупционной основе КС вынесет решение, что указ президента о роспуске Верховной рады является неконституционным, то президенту как гаранту Конституции, который точно знает, что указ конституционный, можно указ не отменять", - заявила Тимошенко в эфире канала "112 Украина".

Она считает, что в таком случае ЦИК обязан выполнить этот указ, несмотря на решение КС.

"Даже если суд примет незаконное абсолютно решение, то президенту не надо отменять указ о роспуске парламента, а надо требовать его выполнения", - сказала она. Тимошенко также рассказала, что главной темой ее встречи с Зеленским в среду было то, "как не допустить отмены досрочных выборов, разрушения всего избирательного процесса". "Нельзя допустить, чтобы КС разрушил досрочные выборы", - подчеркнула она.

Лидер "Батькивщины" также сказала, что выступает за объединение с партиями "Слуга народа" Зеленского и "Голос" Святослава Вакарчука в некоторых мажоритарных округах, где присутствуют "выдающиеся монстры коррупции режима [Петра] Порошенко". "Следует трем партиям - "Слуга народа", "Батькивщина" и "Голос" - объединиться и выдвинуть единого кандидата, чтобы не дать этим монстрам за счет подкупа победить в этих округах", - заявила Тимошенко.

11 июня Конституционный суд провел открытую часть слушаний по иску группы депутатов Рады относительно конституционности указа президента о прекращении полномочий Верховной рады VIII созыва и назначении выборов на 21 июля.

Суд должен принять решение на закрытом заседании. Планируется, что решение будет вынесено до 29 июня.