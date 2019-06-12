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СМИ: в Индии не менее пяти полицейских погибли при нападении террористов

По данным телеканала NDTV, еще два человека получили тяжелые ранения

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 июня. /ТАСС/. По меньшей мере пятеро солдат военизированной полиции Индии погибли в среду при атаке террористов на полицейский патруль в северном штате Джамму и Кашмир. Как сообщает телеканал NDTV, при нападении тяжелые ранения также получили инспектор полиции и гражданское лицо.

По этим данным, инцидент произошел в округе Анантнаг. Двое боевиков бросили гранаты и открыли огонь из автоматов по полицейскому патрулю. В ходе перестрелки один террорист был убит.

Штат Джамму и Кашмир - единственный штат Индии, большинство населения которого составляют мусульмане. Здесь активно действуют группировки, выступающие за отделение от Индии.

Нью-Дели обвиняет соседний Пакистан в поддержке террористов, Исламабад отвергает эти обвинения.

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