Додон заявил, что против лидеров Демпартии Молдавии могут ввести санкции в других странах

КИШИНЕВ, 12 июня. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон предупредил, что против лидеров Демократической партии Молдовы (ДПМ), которая не признает новое правительство, могут быть введены персональные санкции со стороны других государств.

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Об этом глава республики заявил в интервью телеканалу Moldova 1 в среду.

"Внешнее и внутреннее давление будет расти. Может дойти до персональных санкций в отношении лидеров ДПМ, некоторых членов Конституционного суда и министров <…> Это означает запрет на въезд в ту или иную страну. Это очень реально", - отметил Додон.

Он обратил внимание, что в России на лидера ДПМ Владимира Плахотнюка уже заведено уголовное дело.

Додон призвал государственных чиновников признать правительство Майи Санду. Он сообщил, что не хочет выводить своих сторонников на акции протеста, которые могут привести к столкновениям и дестабилизации в стране.