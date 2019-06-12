СМИ: Николя Саркози допросили по делу о финансировании кампании 2007 года

ПАРИЖ, 13 июня. /ТАСС/. Парижские следственные судьи вновь допросили бывшего президента Франции Николя Саркози по делу о предполагаемом финансировании Ливией его предвыборной кампании 2007 года, сообщила в среду газета Liberation.

По его информации, экс-президент республики был допрошен 4 июня судьями, которые в 2018 году ему предъявили обвинения по статьям "Пассивная коррупция" (то есть получение взяток), "Нелегальное финансирование предвыборной кампании", "Нелегальное получение и владение государственными средствами" Ливии.

В ходе допроса Саркози отказался отвечать на какие-либо вопросы. "Ответить на ваши вопросы сегодня - значит признать вашу компетенцию. Мне предъявлено обвинение в злоупотреблении государственной службой в интересах иностранного государства. Это вопрос серьезный, и я жду, когда его решат компетентные суды", - сказал Саркози парижским судьям.

Как отмечает издание, бывший президент Франции считает, что его дело должно быть передано Суду правосудия республики, который занимается рассмотрением преступлений и правонарушений, совершенных членами правительства.

Ливийское досье

Впервые о финансировании кампании Саркози ливийские власти заявили в начале марта 2011 года. В частности, сын Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам в интервью телеканалу Euronews потребовал от тогдашнего французского президента признать факт получения финансовой помощи от ливийского правительства.

Следствие по данному делу было начато пять лет назад, однако Саркози был впервые вызван на допрос лишь в марте 2018 года. Следователи располагают показаниями посредника, Зиада Таккиедина, который утверждает, что передал представителям Саркози и ему лично "три чемоданчика с деньгами, полученными из Ливии". По утверждениям СМИ, речи идет не менее чем о €5 млн.

Предвыборная кампания, попавшая в поле зрения следователей, проходила в 2007 году. Тогда Николя Саркози в качестве лидера правоцентристов в двух турах одержал победу над кандидатом от Социалистической партии Сеголен Руаль и избрался на пятилетний президентский срок. В ходе своего правления в 2011 году он стал одним из главных инициаторов международной военной интервенции в Ливию, в результате которой правительство Муаммара Каддафи было свергнуто, а сам ливийский лидер - убит.

В 2012 году Николя Саркози претендовал на новый президентский срок, однако в упорной борьбе во втором туре выборов он уступил кандидату от социалистов Франсуа Олланду. В 2016 году политик вновь заявил о президентских амбициях и принял решение участвовать в праймериз правоцентристов. По итогам этих первичных выборов, однако Саркози занял лишь третье место, не выйдя во второй тур, после чего объявил о своем окончательном уходе из большой политики.