Заседание группы по развитию белорусско-российской интеграции пройдет в Москве 15 июня

МИНСК, 13 июня. /ТАСС/. Заседание совместной белорусско-российской группы по развитию интеграционных процессов пройдет 15 июня в Москве. Об этом, как сообщили в пресс-службе Совета министров Белоруссии, шла речь во время состоявшегося в среду телефонного разговора премьер-министра Белоруссии Сергея Румаса с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.

"Был обсужден ход работы совместной группы по выработке предложений о дальнейшем развитии белорусско-российской интеграции, очное заседание которой состоится 15 июня в Москве", - отметили в правительственной пресс-службе.

В настоящее время Белоруссия и Россия ведут переговоры по актуальным вопросам белорусско-российского сотрудничества. В конце 2018 года Минск и Москва договорились о создании рабочей группы по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции. С белорусской стороны группу возглавил министр экономики Дмитрий Крутой, с российской - министр экономического развития Максим Орешкин.

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас 4 июня сообщил, что стоит задача к 21 июня на 90% согласовать позиции сторон по интеграции в Союзном государстве, сейчас стороны сходятся в позициях на 70%. В мае речь об этом шла на переговорах Сергея Румаса с Дмитрием Медведевым в Москве.