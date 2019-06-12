Варшава рассчитывает на дальнейшее увеличение числа солдат США в Польше

ВАШИНГТОН, 13 июня. /ТАСС/. Польша надеется на развитие сотрудничества с США в области безопасности и обороны. Об этом заявил в среду польский лидер Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.

Касаясь подписанной между странами декларации о расширении американского военного присутствия в Польше, Дуда поблагодарил лидера США за это решение. По его словам, это переломное решение.

"Надеюсь, это сотрудничество будет развиваться как численно, так и с точки зрения инфраструктуры", - сказал польский лидер.

Отвечая на вопрос о том, сколько солдат США он хотел бы видеть в своей стране, Дуда указал, что "это всегда будет решением Соединенных Штатов". "Это зависит от нужд и текущей ситуации", - добавил он.

"Мы рады, что американские солдаты несут службу в нашей стране, - добавил президент Польши. - Мы пытаемся создать для них как можно лучшие условия".

В настоящее время в Польше на ротационной основе размещается американская танковая бригада численностью около 3,5 тыс. человек. На территории страны размещен и многонациональный батальон НАТО численностью около тысячи военнослужащих.

Переброска сил

В свою очередь Трамп заявил, что решение Соединенных Штатов о возможной передислокации части своего воинского контингента из Германии в Польшу, скорее всего, не приведет к увеличению взноса Берлина в бюджет НАТО.

"Нет, я так не думаю", - сказал американский лидер, когда у него поинтересовались, поможет ли означенное решение Вашингтона добиться увеличения размера ассигнований ФРГ в бюджет Североатлантического альянса.

При этом Трамп переключился с военной темы на энергетическую и в очередной раз обрушился на Германию с критикой за участие в строительстве трубопровода "Северный поток - 2", предназначенного для транспортировки природного газа из России в Европу.

"Просто решительно вам скажу, что Германия, по моему мнению, совершает огромную ошибку, полагаясь столь сильно на трубопровод. Считаю, что для Германии это огромная ошибка. Но, опять-таки, Германия [сама] занимается своими делами. И у нее все будет здорово", - заявил глава администрации США.

"Я критиковал [этот проект], - напомнил Трамп. - Огромный объем энергоресурсов будет поставляться [Россией]". "С другой стороны, и это не имеет ничего общего с Германией, Польша заявила, что хотела бы построить объект, отличный объект [для размещения дополнительного числа американских войск] <...>. Так что мы - ограниченный контингент - будем там находиться. И мы высоко ценим действия Польши. Это отличное местоположение, отличный план, отличный объект", - добавил президент США.

На саммите НАТО в Уэльсе в 2014 году все европейские страны взяли на себя обязательство довести свои военные расходы до 2% ВВП в течение 10 лет. Между тем согласно финансовой статистике, опубликованной в марте в последнем годовом отчете генсека НАТО, к 2024 году ряд ведущих европейских государств альянса, в частности ФРГ, заветной цифры не достигнут. Сама Германия заявляет о готовности поднять свои военные расходы к 2025 году максимум до 1,5% ВВП.

Трамп неоднократно критиковал входящие в НАТО страны за то, что они, по его мнению, не тратят достаточно средств на поддержание коллективной обороны альянса. Хозяин Белого дома требовал от всех стран - участниц НАТО в кратчайшие сроки довести оборонные расходы до 2% ВВП. Во время выступления на саммите альянса в прошлом году он предложил, чтобы такие страны не только выполняли это обязательство, но и увеличили означенные расходы до 4% ВВП. В настоящее время лишь восемь членов НАТО тратят на оборону больше 2%, военный бюджет США составляет примерно 3,58% ВВП.