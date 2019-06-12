Президент Польши заявил, что Варшава хотела бы видеть в Москве друга

ВАШИНГТОН, 13 июня. /ТАСС/. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что хотел бы видеть в России друга республики, но не хочет, чтобы его страна была в российской зоне влияния. С такими словами он выступил в среду на совместной пресс-конференции с американским лидером Дональдом Трампом.

"Я бы очень хотел, чтобы Россия была другом Польши. Это наш большой сосед с большим потенциалом", - сказал политик. "Но история была к нам жестока. У нас никогда не было большой дружбы с Россией", - добавил Дуда.

По утверждению польского лидера, Россия и сейчас "показывает имперское лицо".

"Мы не хотим быть в российской зоне влияния", - указал он, подчеркнув, что Польша - часть западного мира.