AFP: сестра наследного принца Саудовской Аравии предстанет перед судом во Франции в июле

ПАРИЖ, 13 июня. /ТАСС/. Сестра наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда предстанет перед парижским судом 9 июля. Об этом в среду сообщило AFP со ссылкой на источник в суде. Хассу бинт Сальман подозревают в том, что она приказала своему телохранителю избить рабочего, который ремонтировал ее квартиру в Париже.

Инцидент произошел в квартире принцессы на авеню Фош в 16-м округе Парижа в сентябре 2016 года. Рабочий пришел, чтобы сфотографировать комнату, которую должен был отремонтировать, однако бинт Сальман посчитала, что он делает снимки с целью продать их прессе, и отдала соответствующий приказ охраннику.

По словам рабочего, телохранитель избил его и отобрал камеру, после чего заставил целовать ноги сестры наследного принца. Покинуть комнату рабочий смог лишь спустя несколько часов. 1 октября 2016 года охраннику были предъявлены обвинения в вооруженном нападении, незаконном лишении свободы, грабеже и угрозе убийством.