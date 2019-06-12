Трамп заявил, что рассчитывает на улучшение отношений Польши и России

ВАШИНГТОН, 12 июня. /ТАСС/. Вашингтон рассчитывает, что отношения Варшавы с Москвой улучшатся, заявил в среду президент США Дональд Трамп на совместной с польским лидером Анджеем Дудой пресс-конференции в Розовом саду Белого дома.

Журналисты задали вопрос об отношениях с Россией президенту Польши. Во время длинного ответа он в очередной раз подверг критике политику России.

Трамп, которого не просили отвечать на этот вопрос, высказался по собственной инициативе и по сути демонстративно: "Я хотел бы завершить [ответ Дуды] и выразить надежду [на то], что у Польши будут отличные отношения с Россией. Я абсолютно уверен, что это возможно".