Эрдоган рассчитывает обсудить с Трампом ситуацию вокруг поставок F-35 в ближайшее время

АНКАРА, 13 июня. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган рассчитывает на возможность обсудить с американским коллегой Дональдом Трампом ситуацию вокруг поставок истребителей пятого поколения F-35. Об этом турецкий лидер рассказал в среду в ходе выступления в Анкаре.

"Мы не просто покупаем F-35, мы в то же время являемся партнерами по их производству. Мы внесли оплату в размере $1,25 млн, - приводит слова президента телеканал Haberturk. - Мы с Трампом в конце месяца будем в Японии, надеюсь, что нам удастся провести встречу, чтобы обсудить эту тему. Но можно ее обсудить по телефону и до поездки в Японию".

Как сообщил 7 июня журнал Foreign Policy, к 31 июля командировочные предписания 42 турецких летчиков, обучающихся на базах во Флориде и Аризоне, аннулируют, их доступ на базы будет прекращен. США также отказались принять 34 летчиков из Турции, которые должны были прибыть в страну позже в этом году, поскольку Вашингтон принял решение "приостановить участие Турции в программе F-35".

Приостановка обучения турецких летчиков вызвана решением Анкары приобрести российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400. США предпринимают активные попытки не допустить покупки Турцией С-400. Ранее Вашингтон уже предупреждал Анкару, что в случае приобретения этих систем вооружений Соединенные Штаты могут отказать Турции в продаже F-35.

Турция заказала у США к настоящему времени 30 самолетов F-35 из возможных 100. F-35 - это многоцелевая боевая машина, спроектированная с использованием технологии уменьшения заметности и способная нести ядерное оружие. Вместе с США в проекте ее создания принимают участие восемь стран.