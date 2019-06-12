В Госбюро расследований подали иск об узурпации власти Порошенко, Парубием и Гройсманом

КИЕВ, 12 июня. /ТАСС/. Бывший член команды Виктора Януковича, занимавший должность первого заместителя руководителя его администрации, юрист Андрей Портнов подал в Государственное бюро расследований иск касательно фальсификации документов о наличии коалиции руководителями государства с целью узурпации власти и незаконного назначения на ключевые посты чиновников, что позволило завладеть контролем над бюджетом и ресурсами Украины.

"Группа лиц, в состав которой входили Петр Порошенко, Владимир Гройсман, Андрей Парубий, депутаты и другие служебные и должностные лица государства, действуя умышленно в составе организованной группы, объединенной единым умыслом, из корыстных и иных личных побуждений, достоверно зная об отсутствии субъекта, который бы мог инициировать назначение председателя и членов правительства, и, соответственно, осознавая невозможность осуществить законное назначение премьер-министра и состав правительства, точно понимая, что совершают действия с прямым нарушением конституции и законов, совершили ряд действий, результатом которых стало принятие постановлений Верховной радой относительно назначения премьер-министра и утверждении состава кабинета министров", - говорится в исковом заявлении, опубликованном в Telegram-канале Портнова.

В документе также отмечается, что "в результате таких действий был реализован преступный умысел, направленный на получение группой лиц власти и полномочий вопреки предусмотренному законом порядку, то есть фактически захват государственной власти".

По мнению Портнова, указанные чиновники, "реализуя до конца свой преступный умысел, фактически незаконно принимали управленческие решения, осуществляли кадровые назначения, реализовывали организационно-распорядительные функции, прямо влияя на распределение финансовых, материальных, природных и других ресурсов Украины, действуя при этом с целью личного материального обогащения, удержания власти и удовлетворения иных личных интересов".

Портнов просит Госбюро расследований внести информацию о совершении преступления в Единый реестр досудебных расследований и начать следственные действия.

Ранее Портнов зарегистрировал в Госбюро четыре иска против бывшего президента Украины Петра Порошенко. Против него выдвинуты обвинения в госизмене, отмывании средств, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов и неуплате налогов, а также в попытке узурпации судебной власти.