Украинская группа "1+1 Медиа" назвала запрет на сериал "Сваты" политически мотивированным

КИЕВ, 13 июня. /ТАСС/. Группа "1+1 Медиа" возмущена запретом экспертной комиссии Государственного агентства по вопросам кино Украины (Госкино) на показ сериала "Сваты" и считает, что причины отказа носят политический характер.

Ранее сообщалось, что члены экспертной комиссии Госкино отказали каналу "1+1" в выдаче повторного прокатного разрешения на второй сезон сериала "Сваты" производства компании "Киноквартал", конечным бенефициаром которой является президент Владимир Зеленский. По мнению эксперта Марии Гурской, сериал якобы развивает у украинцев комплекс неполноценности, унижает их достоинство, поскольку семья героев с украинской фамилией выглядит менее образованной, в отличие от семьи с русской фамилией.

"Группа 1+1 Медиа" возмущена таким решением и считает его необоснованным, нелогичным и политически мотивированным, - говорится в заявлении компании, опубликованном в среду на сайте "1+1 Медиа". - Нам по-прежнему непонятно, почему объектом публичных нападок стал украинский продукт, сделанный на Украине, в украинской студии за украинские деньги и который транслировался на двух украинских общенациональных каналах".

Кроме того, как отметили в заявлении, "очевидно, что сейчас и продукт, и телеканал "1+1", и самое главное - экспертов - пытаются использовать в качестве политического инструмента для предвыборной манипуляции с одной целью - пройти в парламент".

Сериал "Сваты" был снят студией "Квартал 95" под руководством Зеленского. В феврале 2015 года закон "О защите информационного телерадиопространства" запретил на Украине фильмы, которые, по мнению Киева, содержат "российскую пропаганду". Среди запрещенных к показу фильмов, в частности, оказались сериал "Сваты", а также фильм "Сваты, "Жизнь без грима".

Окружной административный суд Киева 27 марта текущего года отменил запрет на показ телесериала. В частности, суд признал противоправным приказ Госкино в части аннулирования государственных удостоверений на право распространения и демонстрации сериала.