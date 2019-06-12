ЕС призвал власти Гонконга к консультациям с общественность по закону об экстрадиции

ТАСС, 13 июня. Европейский союз призвал в среду власти Гонконга к проведения широких консультаций с общественностью по поводу планов реформы закона об экстрадиции, которые вызвали массовые акции протеста в этом особом административном районе Китая. Об этом говорится в заявлении официального представителя внешнеполитической службы ЕС Майи Косьянчич, текст которого опубликован на сайте ведомства.

"В последние несколько дней народ Гонконга осуществил свое фундаментальное право на проведение собраний, свободное и мирное выражение своего мнения, - заявила официальный представитель внешнеполитической службы ЕС. - Эти права должны соблюдаться. Все стороны должны проявить сдержанность, необходимо избегать насилия и ответной реакции, ведущей к эскалации". "Европейский союз разделает многое из тех опасений, которые выражали жители Гонконга в отношении предложений правительства о реформе сферы экстрадиции, и он довел это до сведения правительства [Гонконга]", - сообщила Косьянчич.

Она назвала реформу правовых норм экстрадиции чувствительным вопросом, который может иметь далеко идущие последствия для жителей Гонконга, для граждан стран Евросоюза, посещающих этот китайский район, и для доверия делового сообщества в отношении Гонконга. Представитель внешнеполитической службы ЕС призвала гонконгские власти к проведению широких консультаций с общественностью по этому вопросу.

"Глубокие, включающие всех, общественные консультации помогли бы найти конструктивный путь вперед, - заявила Косьянчич. - Мы ожидаем от правительства [Гонконга], что оно начнет такой диалог со своими гражданами".

Акции протеста в бывшей британской колонии вызвал малопопулярный в народе законопроект, который позволит наладить механизм экстрадиции лиц, подозреваемых в совершении преступлений, из автономного Гонконга в материковый Китай. Местные оппозиционные силы считают, что это подрывает автономный статус Гонконга, принцип "одна страна - две системы", создает угрозу демократическим правам и свободам и может привести к преследованию правозащитников.

В минувшее воскресенье оппозиционеры созвали крупнейшую за последние годы акцию протеста, собравшую до 1 млн человек. В среду десятки тысяч демонстрантов вновь вышли на улицы, окружили правительственный комплекс и полностью парализовали его работу. На этом фоне Законодательный совет Гонконга решил отложить проведение заседания для рассмотрения закона об экстрадиции с КНР во втором чтении. Однако организаторы протестов заявили, что осада комплекса может продолжаться неограниченное время - до того момента, пока власти полностью не откажутся от идеи принятия законопроекта.