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ЕС призвал власти Гонконга к консультациям с общественность по закону об экстрадиции

Представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич назвала реформу правовых норм экстрадиции чувствительным вопросом, который может иметь далеко идущие последствия для жителей Гонконга

ТАСС, 13 июня. Европейский союз призвал в среду власти Гонконга к проведения широких консультаций с общественностью по поводу планов реформы закона об экстрадиции, которые вызвали массовые акции протеста в этом особом административном районе Китая. Об этом говорится в заявлении официального представителя внешнеполитической службы ЕС Майи Косьянчич, текст которого опубликован на сайте ведомства.

"В последние несколько дней народ Гонконга осуществил свое фундаментальное право на проведение собраний, свободное и мирное выражение своего мнения, - заявила официальный представитель внешнеполитической службы ЕС. - Эти права должны соблюдаться. Все стороны должны проявить сдержанность, необходимо избегать насилия и ответной реакции, ведущей к эскалации". "Европейский союз разделает многое из тех опасений, которые выражали жители Гонконга в отношении предложений правительства о реформе сферы экстрадиции, и он довел это до сведения правительства [Гонконга]", - сообщила Косьянчич.

Она назвала реформу правовых норм экстрадиции чувствительным вопросом, который может иметь далеко идущие последствия для жителей Гонконга, для граждан стран Евросоюза, посещающих этот китайский район, и для доверия делового сообщества в отношении Гонконга. Представитель внешнеполитической службы ЕС призвала гонконгские власти к проведению широких консультаций с общественностью по этому вопросу.

"Глубокие, включающие всех, общественные консультации помогли бы найти конструктивный путь вперед, - заявила Косьянчич. - Мы ожидаем от правительства [Гонконга], что оно начнет такой диалог со своими гражданами".

Акции протеста в бывшей британской колонии вызвал малопопулярный в народе законопроект, который позволит наладить механизм экстрадиции лиц, подозреваемых в совершении преступлений, из автономного Гонконга в материковый Китай. Местные оппозиционные силы считают, что это подрывает автономный статус Гонконга, принцип "одна страна - две системы", создает угрозу демократическим правам и свободам и может привести к преследованию правозащитников.

В минувшее воскресенье оппозиционеры созвали крупнейшую за последние годы акцию протеста, собравшую до 1 млн человек. В среду десятки тысяч демонстрантов вновь вышли на улицы, окружили правительственный комплекс и полностью парализовали его работу. На этом фоне Законодательный совет Гонконга решил отложить проведение заседания для рассмотрения закона об экстрадиции с КНР во втором чтении. Однако организаторы протестов заявили, что осада комплекса может продолжаться неограниченное время - до того момента, пока власти полностью не откажутся от идеи принятия законопроекта.

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