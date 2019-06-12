WP: сын Трампа заявил, что не опасается обвинений в даче ложных показаний Конгрессу

ВАШИНГТОН, 13 июня. /ТАСС/. Дональд Трамп - младший заявил, что ничего не менял в нынешних показаниях Конгрессу по сравнению с теми данными, которые он уже предоставлял в декабре 2017 года. Об этом он сообщил журналистам в среду после участия в закрытом заседании спецкомитета по разведке Сената Конгресса США.

"Менять было нечего. Если было необходимо внести ясность из-за Майкла Коэна, который, давайте не будем об этом забывать, в настоящий момент отбывает наказание за то, что врал тем же самым следственным органам, то я рад это сделать", - цитирует сына Трампа газета The Washington Post. "Я не думаю, что я изменил что-либо из того, что я говорил, потому что менять нечего. Я рад, что все это наконец позади, мы смогли внести окончательную ясность, я думаю, что комитет это понимает", - добавил он.

Мнение Коэна

Бывший юрист президента США Дональда Трампа Майкл Коэн ранее утверждал, что нынешний американский лидер заранее знал о готовившейся встрече между своим сыном и адвокатом из России Натальей Весельницкой, которая в итоге состоялась в июне 2016 года в Нью-Йорке. По его словам, он лично слышал, как Дональд Трамп - младший говорил своему отцу, в то время только баллотировавшемуся в президенты США, о том, что планирует встретиться с представителями России, у которых якобы имелся компромат на экс-госсекретаря Хиллари Клинтон. Версия Коэна противоречит заявлениям самого Трампа, его сына и их адвокатов, которые утверждали, что президенту не было известно о данной встрече заранее.

Трамп-младший в среду давал показания в Конгрессе в течение почти трех часов. Он должен был отвечать на вопросы, касающиеся различных тем, в числе которых приписываемое России вмешательство в американские выборы 2016 года. В декабре 2017 года он уже выступал на закрытых слушаниях спецкомитетов по разведке обеих палат Конгресса в рамках проводимых ими расследований на эту же тему.

Спецкомитет по разведке Сената проводит собственное расследование с января 2017 года. Его председатель Ричард Берр ранее заявил, что разбирательство завершится в ближайшие месяцы.