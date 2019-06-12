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Политический кризис в Молдавии

Президент Румынии призвал руководство Евросоюза положить конец кризису в Молдавии

Клаус Йоханнис подчеркнул, что в Румынии готовы поддержать эти усилия

БУХАРЕСТ, 13 июня. /ТАСС/. Президент Румынии Клаус Йоханнис призвал председателя Европейского совета Дональда Туска и главу Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера срочно определить конкретные меры, чтобы положить конец политическому кризису в Молдавии. Соответствующее письмо Йоханниса к руководителям Евросоюза размещено в среду на сайте президентской администрации.

"В этом контексте я призываю вас срочно определить вместе с государствами Евросоюза конкретные действия, чтобы положить конец нынешней ситуации путем переговорного решения в Республике Молдова на основе ценностей и принципов Евросоюза", - говорится в документе.

"Румыния готова поддержать эти усилия в полном соответствии с нашей стратегической целью, которая является и целью Евросоюза, - поддержать европейский путь Республики Молдова", - указал Йоханнис.

"В настоящее время Молдавия сталкивается с серьезным конституционным и политическим кризисом, который представляет опасность для ее стабильности, - отмечается в письме. - Более того, этот кризис непосредственно по соседству с Румынией и с Евросоюзом имеет большую важность для региональной стабильности и безопасности, которые Евросоюз и его государства - участники не могут игнорировать".

"Твердо полагаю, что Евросоюз в целом в соответствии с обязательствами по отношению к Республике Молдова посредством европейской политики соседства, а также глобальной политики Евросоюза должен подняться на уровень ожиданий граждан Республики Молдова, которые в большинстве своем выразили поддержку европейской ориентации своей страны", - подчеркнул Йоханнис.

Теги
РумынияМолдавияТуск, ДональдЮнкер, Жан-КлодЙоханнис, КлаусПолитический кризис в Молдавии
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