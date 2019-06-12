WSJ: экс-помощница Трампа ответит на вопросы законодателей США

По словам источников издания, Хикс, как ожидается, встретится с законодателями 19 июня. Комитет в настоящее время проводит расследование в отношении Трампа. Конгрессмены заявляют, что пытаются установить, злоупотреблял ли американский лидер служебными полномочиями и препятствовал ли проведению разбирательства в связи с приписываемым России вмешательством в американские президентские выборы 2016 года.

Телеканал CNN констатирует, что это будет первый случай, когда лицо, входившее в ближайшее окружение Трампа, выступит перед комитетом в рамках указанного расследования. По сведениям телеканала, после слушаний будет опубликована стенограмма выступления Хикс.

В мае юридический комитет Палаты представителей повесткой вызвал для участия в слушаниях Хикс, а также Энни Доналдсон - экс-главу аппарата бывшего юрисконсульта главы государства Дональда Макгана. Глава указанного комитета 4 июня заявил, что Белый дом запретил Хикс и Доналдсон предоставлять Конгрессу документы, имеющие отношение к деятельности бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера. Последний в течение почти двух лет проводил расследование утверждений о вмешательстве РФ в выборы и наличии связей между Трампом и Москвой.