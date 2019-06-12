СМИ: суданская оппозиция потребовала вывода армейских отрядов из населенных пунктов страны

ТАСС, 13 июня. Суданская оппозиция потребовала от переходного Военного совета немедленного вывода армейских подразделений из населенных пунктов страны и замены их на полицейских. Об этом сообщил в четверг телеканал Sky News Arabia, цитируя специальное заявление одной из основных оппозиционных сил Судана - альянса "За свободу и перемены".

Альянс, согласно документу, потребовал от военных властей "незамедлительно вывести армейские отряды из жилых районов городов, а также из других населенных пунктов и заменить их на полицейские отряды по охране безопасности". Кроме того, оппозиция призвала Военный совет "немедленно прекратить блокировку интернета в стране и полностью обеспечить информационную свободу".

Отмечается, что альянс "За свободу и перемены" выступил с этими требованиями после встречи его представителей с помощником госсекретаря США по делам Африки Тибором Надем, который находится в Хартуме. Сразу же после переговоров с американским посланником оппозиция объявила и о "договоренности по поводу необходимости создания специальной комиссии, имеющей международную поддержку, для разбирательства обстоятельств разгона сидячей забастовки в центре Хартума", в результате которого погибли десятки человек.

В Хартуме американский дипломат также провел переговоры с представителями военных властей и министерства иностранных дел страны.