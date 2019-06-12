Трамп заявил, что принял бы от иностранцев компромат на соперников в предвыборной гонке

НЬЮ-ЙОРК, 13 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп ознакомился бы с компрометирующей информацией о каком-либо своем сопернике на предстоящих в 2020 году выборах, если бы ее предложили передать ему представители другого государства. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу ABC, фрагмент которого вышел в эфир в среду.

Журналист спросил Трампа, как поступил бы его предвыборный штаб, если представители другой страны, к примеру, России или Китая, предложили бы в ходе избирательной гонки информацию о сопернике - принял бы ее или оповестил об этом ФБР.

"Я думаю, может быть, стоит сделать и то, и то", - ответил Трамп. "Я думаю, что, может быть, стоит выслушать. Нет ничего плохого в том, чтобы выслушать", - добавил президент США.

"Если бы кто-то позвонил из другой страны, [к примеру] Норвегии, и сказал: "У нас есть информация о вашем сопернике", - продолжил Трамп, - Я думаю, что хотел бы ознакомиться с ней". На реплику журналиста о том, что речь идет об иностранном вмешательстве в американские выборы, Трамп ответил: "Это не вмешательство. У них есть информация, я думаю, что принял бы ее". "Если бы я посчитал, что что-то не так, я бы, возможно, обратился в ФБР. Если бы посчитал, что что-то не так", - добавил американский лидер.

Трамп также выразил уверенность в том, что практически все политики в США поступили бы так же. "Если вы конгрессмен, кто-то приходит и говорит, что располагает информацией о вашем сопернике, вы звоните в ФБР?" "Я в жизни видел многое, не думаю, что я когда-нибудь в жизни звонил в ФБР", - продолжил американский лидер.

По мнению Трампа, в таких случаях в США в ФБР не обращаются. "Жизнь устроена иначе", - сказал глава Белого дома. Он выразил уверенность в том, что у ФБР не хватило бы ресурсов для проведения расследования в связи с каждым таким обращением, а сбор компрометирующей информации об оппонентах является нормальной практикой для американских политиков.

На реплику журналиста о том, что директор ФБР Кристофер Рей считает необходимым обращаться в ведмоство в таких случаях, Трамп ответил: "Директор ФБР неправ, поскольку, честно говоря, в жизни такого не бывает".

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