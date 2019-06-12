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Трамп и Дуда подтвердили, что отношения США и Польши вышли на новый уровень

В Белом доме отметили, что это произошло, в частности, благодаря обещанию увеличить военное присутствие сил США в Польше

ВАШИНГТОН, 13 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и польский лидер Анджей Дуда по итогам переговоров в Вашингтоне согласились с тем, что отношения между двумя странами вышли на новый уровень, в том числе благодаря договоренности об увеличении численности американских войск в Польше, сообщила в среду пресс-служба Белого дома.

"Лидеры двух стран подтвердили, что двусторонние связи достигли нового уровня, в том числе благодаря обещанию увеличить военное присутствие сил США в Польше", - говорится в документе.

"Оба лидера говорили о конкретных шагах, которые предпринимают их правительства, чтобы диверсифицировать энергетические поставки в Европу и противостоять усилиям, направленным на то, чтобы использовать энергетические ресурсы в качестве инструмента для достижения политических целей", - отмечается в заявлении.

Теги
СШАПольшаДуда, АнджейТрамп, Дональд
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