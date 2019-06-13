Правительственный комплекс в Гонконге остается закрытым из-за протестных акций

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 13 июня. /ТАСС/. Правительственный комплекс в Гонконге, вокруг которого в среду начались многотысячные протестные акции, будет оставаться закрытым по соображениям безопасности еще два дня. Об этом в четверг сообщили в правительстве этого специального административного района Китая.

Госслужащим, работающим в центральном квартале Адмиралти, велено не приезжать в офисы. Не будет действовать и одноименная станция метро, служащая крупным транспортно-пересадочным узлом сразу для трех веток. Это затруднит доступ в зону протестов демонстрантам, обещавшим туда вновь вернуться. "По просьбе полиции станция Admiralty будет временно закрыта, поезда не будут на ней останавливаться", - предупредила корпорация MTR, оператор железнодорожного транспорта.

В среду десятки тысяч демонстрантов окружили правительственный комплекс, парализовав его работу. Во всем районе было блокировано движение транспорта, закрыты отделения ряда банков, торговые точки и офисы.

По свидетельству корреспондента ТАСС, в ранние часы четверга проезжая часть ряда крупных улиц была вновь открыта для машин, хотя переулки и подъезды к правительственному комплексу остаются оцепленными. Ситуация в центре к этому часу спокойная. Массовых скоплений демонстрантов вновь пока не наблюдается за исключением отдельных групп молодежи. Тротуары заполнены мусором - зонтами, респираторными масками, бутылками с водой.

В среду полиция применила против радикально настроенных манифестантов, попытавшихся штурмовать здание Законодательного совета, слезоточивый раз и резиновые пули. По уточненным данным медиков, в ходе столкновений ранения получили свыше 70 человек. Руководство Гонконга осудило выступления, подчеркнув, что из мирных акций они переросли в массовые беспорядки.

Протесты связаны с попыткой продвижения местными властями малопопулярного в народе законопроекта, который позволит наладить механизм экстрадиции подозреваемых в преступлениях лиц отсюда в материковый Китай. Местные оппозиционные силы расценили, что это подрывает автономный статус Гонконга, формулу "одна страна - две системы" и создает угрозу демократическим правам и свободам. В минувшее воскресенье они созвали крупнейшую за последние годы акцию протеста, собравшую до 1 млн человек.