США разместят в Польше эскадрилью разведывательно-ударных беспилотников MQ-9

ВАШИНГТОН, 13 июня. /ТАСС/. США и Польша по итогам переговоров лидеров двух государств в Вашингтоне договорились разместить на территории восточноевропейской страны эскадрилью американских разведывательно-ударных беспилотников MQ-9. Об этом говорится в распространенной Белым домом совместной декларации о сотрудничестве в сфере обороны, подписанной в среду президентами Дональдом Трампом и Анджеем Дудой.

Согласно договоренностям, создание необходимой инфраструктуры будет оплачиваться Варшавой без задействования каких-либо средств Вашингтона. "Соединенные Штаты намерены делиться информацией, полученной в результате деятельности этой эскадрильи, когда это будет уместно, для обеспечения наших задач в сфере обороны", - сказано в документе.

В декларации подтверждаются объявленные ранее планы увеличить численность американских войск в Польше на 1 тыс. с нынешних 4,5 тыс. человек. "Соединенные Штаты и Польша полагают, что присутствие военнослужащих США в Польше способствует укреплению возможностей сдерживания НАТО, а также безопасность США, Польши и альянса. По этой причине США планируют увеличить свое присутствие в Польше", - говорится в тексте.

Кроме того, Польша берет на себя обязательства обеспечить развертывание штаба дивизии США, создание совместного учебного центра в городе Дравско-Поморске и в дальнейшем еще в ряде мест на территории страны, строительство аэродрома, а также необходимой инфраструктуры для обеспечения присутствия "бронетанковой бригадной боевой группы, боевой авиационной бригады и батальона боевого обеспечения".

Как сообщил в среду Трамп на совместной с Дудой пресс-конференции в Розовом саду Белого дома, Польша на свои средства построит объект для размещения 1 тыс. американских военнослужащих, США не будут вкладываться в него. Он указал ранее, что речь идет об "объекте мирового класса". Президент подчеркнул, что США не будут направлять дополнительные войска в Европу и могут увеличить свой военный контингент в Польше за счет переброски сил из Германии или других мест.

В новость были внесены изменения (04:36 мск) - добавлена информация по тексту.