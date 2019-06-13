Экс-посол в РФ: России и США крайне важно развивать связи между своими народами

ВАШИНГТОН, 13 июня. /ТАСС/. Россия и США должны сконцентрировать внимание на развитии связей между своими народами, это помогло бы в том числе в преодолении резких политических противоречий в отношениях Москвы и Вашингтона. Такое мнение выразил в среду в беседе с корреспондентом ТАСС бывший посол США в России Джеймс Коллинз.

"Мы находимся в российском посольстве в то время, когда наши официальные отношения чрезвычайно плохи. Однако большое число пришедших в посольство людей также свидетельствует и об отношениях между двумя народами. И, по-моему, критически важно гарантировать, что мы налаживаем и продолжаем развивать связи между народами, которые переживут любые проблемы, возникающие между правительствами, что мы поймем важность строительства доверия между двумя странами", - сказал Коллинз. Он возглавлял американскую дипломатическую миссию в Москве в 1997-2001 годах, а в 1990-1993 годах был в ней советником-посланником.

Экс-дипломат стал одним из приглашенных на торжественный прием по случаю Дня России, состоявшийся в Вашингтоне. Это праздничное мероприятие прошло в посольстве РФ в США при большом количестве гостей.

На приеме едва ли не впервые за последние годы присутствовали должностные лица администрации США высокого ранга - шеф протокола американского правительства посол Шон Лолер и спецпредставитель по Сирии посол Джеймс Джеффри. Кроме того, на вечер пришли экс-заместитель госсекретаря США по политическим делам Томас Шэннон, представители американской прессы и деловых кругов, эксперты, иностранные дипломаты, соотечественники, включая хоккеиста Евгения Кузнецова, выступающего в НХЛ.

Как заявил на приеме посол России в США Анатолий Антонов, Москва заинтересована в стабильных и предсказуемых отношениях с Вашингтоном.