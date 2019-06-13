СМИ: Иран не намерен вступать в прямой диалог с США в ближайшее время

ТОКИО, 13 июня. /ТАСС/. Иран в ближайшем будущем не планирует становиться инициатором двустороннего диалога с США и требует отмены санкций, касающихся экспорта нефти. Об этом сообщило в четверг агентство Kyodo со ссылкой на источник в иранском правительстве.

"Иран не вступит в диалог с США в ближайшем будущем", - приводит агентство его слова. Вместе с тем отмечается, что на прошедших в среду переговорах между президентом ИРИ Хасаном Роухани и премьер-министром Японии Синдзо Абэ иранская сторона обратилась к Токио передать лично президенту США Дональду Трампу требование снять санкции в отношении поставок нефти.