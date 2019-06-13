ВВС Израиля нанесли удар по лагерю ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракеты

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июня. /ТАСС/. Израильские истребители нанесли в четверг удар по "подземной структуре" в военном лагере радикального движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракеты по территории еврейского государства. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"В среду вечером ракета была запущена из сектора Газа по территории Израиля. В ответ ночью истребители ВВС Израиля нанесли удар по подземной террористической структуре в военном лагере ХАМАС в южной части сектора Газа. Армия продолжит действовать против любых попыток нанести вред израильским гражданам и считает движение ХАМАС ответственным за любые события, источником которых является сектор Газа", - говорится в распространенном военными коммюнике.

О пострадавших в результате первого в этом месяце обмена ударами сообщений не поступало.