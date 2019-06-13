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США переименовали Киев в международной базе

Посольство Украины назвало принятое изменение чрезвычайно важным

ТАСС, 13 июня. Совет США по географическим названиям изменил в своей международной базе написание названия столицы Украины с Kiev на Kyiv. Об этом в четверг на своей официальной странице в Facebook сообщило украинское посольство в Соединенных Штатах.

Отмечается, что "отныне официально в Соединенных Штатах Америки и в международном использовании" будет применяться именно написание Kyiv.

Посольство Украины указало на "чрезвычайно важное значение" принятого изменения, так как оно будет использовано не только в самих США, но и, например, на международных авиарейсах и в иностранных аэропортах. Ведь, как напомнило украинское дипломатическое представительство, Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) использует именно базу Совета США по географическим названиям для обозначения пунктов вылета и прибытия самолетов по всему миру.

Как заверило посольство, изменения в написании на английском языке столицы Украины с Kiev на Kyiv в официальную базу Совета США по географическим названиям будут внесены 17 июня.

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