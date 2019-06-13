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Политический кризис в Молдавии

Президент Молдавии призвал госслужащих и силовиков поддержать новое правительство

По словам Игоря Додона, большинство из них "выступают на стороне новой власти, но их руководители боятся репрессий" со стороны Демократической партии

КИШИНЕВ, 13 июня. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон призвал государственных служащих, сотрудников силовых ведомств и военных поддержать новое правительство страны. Как отметил в четверг глава республики на своей странице в Facebook, это уже сделали "ключевые внешние партнеры: Россия, Канада, страны Европы, Европейская комиссия, Совет Европы и другие".

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"Вы можете стать основным элементом, который запустит процесс мирной передачи власти, вы можете уберечь страну от дестабилизации! Принимайте решения в каждом министерстве, ведомстве, агентстве о признании нового правительства и публично заявите об этом. Даю гарантии, что никто не накажет вас за это", - написал президент.

По его словам, 80% госслужащих "выступают на стороне новой власти, но их руководители боятся репрессий" со стороны контролирующей власть в стране Демократической партии Молдовы. Додон посоветовал главам министерств, прокуратуры и Конституционного суда уйти в отставку, чтобы "не становиться участником узурпации власти".

Теги
КанадаРоссияМолдавияДодон, ИгорьПолитический кризис в Молдавии
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