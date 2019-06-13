Иран надеется, что визит японского премьера станет поворотным в отношениях двух стран

ТАСС, 13 июня. Президент Ирана Хасан Роухани выразил надежду, что визит премьер-министра Японии Синдзо Абэ станет поворотным пунктом в отношениях Тегерана и Токио. Об этом сообщило в четверг агентство Tasnim.

"Иран придает большое значение развитию сотрудничества с Японией, и мы надеемся, что нынешний визит [премьер-министра Абэ] станет поворотным пунктом в отношениях Тегерана и Токио", - приводит слова Роухани агентство. Он подчеркнул, что Иран заинтересован в развитии связей, особенно в экономической сфере.

Роухани положительно отреагировал на желание японской стороны осуществить инвестиции в проекты в южных провинциях Ирана. "Тегеран приветствует японские инвестиции в районе [порта] Чабахар и [прибрежной полосы] Мекран", - отметил он.

Синдзо Абэ прибыл в Иран в среду, это первый с 1978 года официальный визит японского премьера в эту страну. В преддверии своей поездки он провел телефонные консультации с высшим руководством Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и с президентом США Дональдом Трампом.