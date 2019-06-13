Посол Украины назвал возможные сроки визита Зеленского в США и встречи с Трампом

КИЕВ, 13 июня. /ТАСС/. Визит украинского президента Владимира Зеленского в США и его встреча с американским лидером Дональдом Трампом возможна в августе, после досрочных парламентских выборов на Украине. Об этом заявил посол Украины в США Валерий Чалый.

"Президент Украины получил приглашение президента США Дональда Трампа, которое имеет четкие сигналы. Мне очень нравится его содержание - о стратегическом партнерстве, о том, что президент США и Соединенные Штаты поддерживают Украину, и которое содержит приглашение посетить Белый дом", - сказал дипломат в ходе "Украинская дней" в Конгрессе США, сообщило агентство Укринформ.

По его словам, визит в США и встреча Зеленского с Трампом возможна уже в августе, после досрочных парламентских выборов на Украине, которые назначены на 21 июля. "Мы надеемся, что речь идет о [периоде] сразу после выборов. У нас сейчас происходит избирательный процесс, и после выборов, надеюсь, не затягивая, в августе - это зависит от графика президента Украины, который очевидно имеет насыщенную программу - мы будем иметь такую важную встречу в Вашингтоне", - сказал Чалый.

При этом он подчеркнул, что важна не только дата, но и содержание переговоров. "У нас есть о чем говорить, у нас есть что предложить Соединенным Штатам, в США есть что предложить нам", - добавил посол.