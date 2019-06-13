Суд Киева начал рассмотрение апелляции Януковича на приговор за госизмену

КИЕВ, 13 июня. /ТАСС/. Киевский апелляционный суд в четверг приступил к рассмотрению жалобы защиты на приговор бывшему президенту Украины Виктору Януковичу по делу о госизмене.

Комментируя ход дела, адвокат Януковича Виталий Сердюк выразил надежду, что в связи со сменой власти на Украине "суд не будет находиться под давлением и сможет непредвзято дать оценку доказательствам, учтет все нарушения, допущенные Оболонским судом, полностью лишенным независимости предыдущей властью". Адвокат также сообщил, что доводы защиты изложены на 449 страницах апелляционных жалоб.

Оболонский районный суд Киева 24 января приговорил четвертого президента Украины Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и "пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны РФ". В то же время суд признал его невиновным в пособничестве посягательству на территориальную целостность страны. Адвокаты подали апелляционные жалобы на приговор. Экс-глава государства категорически отрицает свою вину.