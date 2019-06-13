Абэ стал первым премьером Японии, встретившимся с духовным лидером Ирана

ТОКИО, 13 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, который находится с официальным визитом в Иране, в четверг провел встречу с духовным лидером и руководителем страны Али Хаменеи. Об этом сообщил телеканал NHK.

Подробности их разговора, который длился около часа, пока не приводятся. Абэ стал первым главой правительства Японии, встретившимся с иранским руководителем и духовным лидером.

Абэ прибыл в Иран в среду, это первый с 1978 года официальный визит японского премьера в эту страну. 1 апреля 1979 года после победы революции аятолла Хомейни провозгласил создание Исламской Республики Иран. В декабре того же года была принята новая конституция, согласно которой Иран объявлялся исламской республикой, официальной религией провозглашался ислам шиитского толка. Главой государства при этом стал Верховный лидер исламской революции (в 1979-1989 годах им был аятолла Хомейни), а органы законодательной и исполнительной власти (правительство во главе с президентом) оказались в прямом подчинении высшему религиозному руководству.

В преддверии своей поездки Абэ провел телефонные консультации с высшим руководством Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и с президентом США Дональдом Трампом. В среду Абэ провел в Тегеране переговоры с иранским президентом Хасаном Роухани.