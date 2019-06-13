Украина планирует до 2024 года перевести 90% всех госуслуг в режим онлайн

КИЕВ, 13 июня. /ТАСС/. Украина планирует до 2024 года перевести 90% всех государственных услуг в режим онлайн, президент страны Владимир Зеленский обещает в этом поддержку. Об этом шла речь на совещании при участии главы государства, сообщила в четверг его пресс-служба.

"Состоялось первое экспертное обсуждение концепции "Государство в смартфоне" при участии президента Украины и представителей Коалиции электронного государства, объединяющего 65 различных организаций и экспертов в области IТ", - отметили в пресс-службе.

Зеленский, по ее данным, заверил участников совещания в поддержке концепции. "Я хочу быстрых изменений, верю в ваш талант и желание сделать Украину цифровым лидером и гарантирую вам свободу. Должны совместно готовить инициативы, законопроекты и осуществлять шаги, снимающие барьеры к цифровой экономике и электронному управлению", - сказал, в частности, президент. Он пообещал, что намерен лично "обращаться к тем госслужащим, которые оказывают сопротивления на местах".

По словам советника главы государства Михаила Федорова, "план очень амбициозный". "Например, до 2024 года мы стремимся перевести 90% всех государственных услуг в режим онлайн, втрое уменьшив количество взаимодействия граждан и бизнеса с властью и достигнув нулевого уровня коррупции в этой сфере", - сказал он.

Федоров сообщил, что уже в этом году украинцы "почувствуют вкус электронных услуг нового поколения - полностью автоматизированных и объединенных вокруг гражданина". "Но все это станет реальным только при условии консолидации вокруг совместного плана действий всех экспертов, талантливого украинского IТ-бизнеса, всех ветвей власти и политической воли на самом высоком уровне", - отметил советник.

Во время встречи представители Коалиции предоставили президенту свои рекомендации и обсудили приоритетные проекты цифровизации. Ключевые предложения, в частности, касались развития инструментов электронного государства и демократии, цифровых инфраструктур, цифровой идентификации, кибербезопасности, наведение порядка в государственных реестрах, электронного народовластия (электронных социологических опросов и даже выборов). Речь шла также о важности создания возможностей для украинских технологических стартапов. Все эти задачи будут включены в единый план действий. Президент заверил, что такие встречи будут регулярными.

По данным пресс-службы, на следующей неделе запланирована серия обсуждений концепции "Государство в смартфоне" с участием международных доноров, представителей бизнеса, после чего документ будет обнародован в формате плана конкретных действий и ожидаемых целей.