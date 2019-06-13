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Кризис в Сирии

Трое турецких военных ранены при обстреле в зоне деэскалации "Идлиб" в Сирии

АНКАРА, 13 июня. /ТАСС/. По меньшей мере трое турецких военнослужащих получили ранения в результате обстрела их позиций в Идлибской зоне деэскалации на севере Сирии. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении Министерства национальной обороны Турции.

"Из находящегося под контролем сирийского режима [президента Башара Асада] региона Аш-Шариа были выпущены 35 минометных снарядов по нашему наблюдательному пункту номер 10 в зоне деэскалации "Идлиб". В результате нападения легкие ранения получили трое наших военнослужащих, ущерб также нанесен оборудованию и материалам на нашей базе. Продолжается эвакуация и оказание помощи пострадавшему персоналу. В связи с этим нападением были предприняты необходимые действия совместно с Россией", - говорится в коммюнике.

В Минобороны республики также выразили уверенность, что данное нападение было совершенно преднамеренно.

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СирияТурцияКризис в СирииАсад, Башар Хафез
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