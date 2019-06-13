Reuters: экипажи подвергшихся атаке в Оманском заливе танкеров эвакуированы

ТАСС, 13 июня. Члены экипажей двух нефтяных танкеров, подвергшихся в четверг атаке в Оманском заливе, эвакуированы и находятся в безопасности. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило агентство Reuters.

Один из танкеров, атака на который была совершена у побережья эмирата Эль-Фуджайра в ОАЭ, Front Altair принадлежит норвежской компании Frontline и ходит под флагом Маршалловых островов. Второй - Kokuka Courageous - зарегистрирован в Панаме. Известно, что один из членов панамского судна пострадал.

Reuters указывает, что корабли ВМС США находятся в зоне инцидента и оказывают поддержку. Между тем, арабские СМИ отмечают, что суда подверглись торпедной атаке. Пожар на танкерах продолжается.

Ранее иранский телеканал Press TV сообщил о нападениях на два нефтяных судна в Оманском заливе. В районе местонахождения судов были слышны звуки взрывов. Морские гавани Пакистана и Омана получили сигналы бедствия от экипажей подвергшихся атакам танкеров.

12 мая МИД ОАЭ сообщил, что четыре торговых судна стали объектами саботажа в исключительной экономической зоне государства. Атаке подверглись танкеры Amjad и Al Marzoqah, принадлежащие саудовской компании Bahri, а также танкер под норвежским флагом Andrea Victory и зарегистрированный в эмиратах танкер A. Michel. 24 мая Пентагон объявил, что располагает информацией о том, что Иран причастен к атакам на танкеры. Иран это отвергает.