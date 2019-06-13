ТАСС, 13 июня. Иран в настоящее время не стремится производить и использовать ядерное оружие. Как заявил в четверг премьер-министр Японии Синдзо Абэ, об этом ему сообщил духовный лидер и руководитель Ирана Али Хаменеи.

"Верховный лидер Хаменеи заявил, что у Ирана нет стремления производить и использовать ядерное оружие", - приводит телеканал NHK слова Абэ по итогам встречи с Хаменеи.

Абэ отметил, что путь к смягчению напряженности на Ближнем Востоке крайне сложный, но Япония продолжит вносить свой вклад в это. Премьер Японии добавил, что в ходе разговора с Хаменеи учитывал мнение президента США Дональда Трампа по поводу ситуации вокруг Ирана.

Абэ прибыл в Иран в среду, это первый с 1978 года официальный визит японского премьера в эту страну. В тот же день он провел в Тегеране переговоры с иранским президентом Хасаном Роухани.

Трамп в мае прошлого года объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних рестрикций, введенных США и Евросоюзом.

В ноябре 2018 года были восстановлены американские антииранские санкции, включающие запрет на закупку нефти.

В середине мая этого года Хаменеи на встрече с депутатами Меджлиса (парламента) и высшими чиновниками страны заявил, что Иран отказался от дальнейших переговоров с США, чтобы продолжить сопротивление Вашингтону. При этом на следующий день Трамп выразил уверенность в том, что Иран вступит в переговоры с Соединенными Штатами.