Новый министр экономики Молдавии сообщил о выводе средств со счетов госкомпаний

КИШИНЕВ, 13 июня. /ТАСС/. Новый министр экономики и инфраструктуры Молдавии Вадим Брынзан, который вместе с другими чиновниками из правительства Майи Санду пока не может приступить к обязанностям, так как госучреждения заблокированы сторонниками прежнего кабмина, предупредил о массовом выводе денежных средств со счетов компаний с государственным капиталом. Соответствующее заявление он сделал в четверг на пресс-конференции, которая проходила в здании парламента.

"По нашей информации, в последнее время имеет место массовый вывод денег со счетов государственных компаний путем обналичивания и переводов в офшор. <…> Движение средств не похоже на обычную финансовую деятельность этих компаний", - сказал министр, призвав надзорные органы обратить внимание на эту ситуацию. Он заверил, что будет проведен детальный аудит всех денежных переводов, которые производились в период передачи власти.

Парламент Молдавии, в который были избраны три партии и блок, почти три месяца не мог договориться о правящей коалиции. Кризис удалось преодолеть, когда поддерживающая президента Игоря Додона Партия социалистов Республики Молдова и проевропейский блок Acum объединились против контролировавшей власть в стране Демократической партии Молдовы (ДПМ), которой руководит олигарх Владимир Плахотнюк.

Спикером парламента избрали лидера социалистов Зинаиду Гречаный, а правительство сформировали во главе с Майей Санду, одним из лидеров Acum.

Сразу после этого ДПМ обратилась в Конституционный суд страны, который признал эти решения неконституционными. Судьи посчитали, что парламент не сумел в отведенные законом 90 дней утвердить правительство. После этого КС временно отстранил Додона от обязанностей президента для того, чтобы исполнявший обязанности премьера и член ДПМ Павел Филип подписал указ о роспуске парламента вместо главы государства. Додон расценил это как попытку узурпации власти и отменил указ Филипа, а представители ЕС, Россия, США и другие страны и международные организации выразили поддержку действиям парламента Молдавии.