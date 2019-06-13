МИД Китая призвал ЕС не вмешиваться во внутренние дела в связи с ситуацией в Гонконге

ПЕКИН, 13 июня. /ТАСС/. Правительство Китая выразило протест в связи с заявлением Европейского союза о ситуации в Гонконге и намерениями властей этого специального административного района КНР принять законопроект об экстрадиции. Как в четверг на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, это заявление является вмешательством во внутренние дела Китая.

"Мы многократно заявляли о том, что происходящее в Сянгане (официальное название Гонконга - прим. ТАСС) является внутренним делом КНР, в которое никакие государства, организации или частные лица не в праве вмешиваться. Китай осуждает неверные комментарии ЕС и выступает против них", - сказал дипломат.

По его словам, Китай просит ЕС объективно рассматривать ситуацию в городе и законопроект и "требует прекратить вмешиваться во внутренние дела Сянгана и КНР".

ЕС призвал в среду власти Гонконга к проведения широких консультаций с общественностью по поводу планов реформы закона об экстрадиции, которые вызвали массовые акции протеста в этом особом административном районе Китая. "Европейский союз разделает многое из тех опасений, которые выражали жители Гонконга в отношении предложений правительства о реформе сферы экстрадиции, и он довел это до сведения правительства [Гонконга]", - говорилось в заявлении официального представителя внешнеполитической службы ЕС Майи Косьянчич.

Акции протеста в бывшей британской колонии вызвал малопопулярный в народе законопроект, который позволит наладить механизм экстрадиции лиц, подозреваемых в совершении преступлений, из Гонконга в материковый Китай. Местные оппозиционные силы считают, что это подрывает автономный статус Гонконга, принцип "одна страна - две системы", создает угрозу демократическим правам и свободам и может привести к преследованию правозащитников.

В минувшее воскресенье оппозиционеры созвали крупнейшую за последние годы акцию протеста, собравшую до 1 млн человек. В среду десятки тысяч демонстрантов вновь вышли на улицы, окружили правительственный комплекс и полностью парализовали его работу. На этом фоне Законодательный совет Гонконга решил отложить проведение заседания для рассмотрения закона об экстрадиции с КНР во втором чтении. Однако организаторы протестов заявили, что осада комплекса может продолжаться неограниченное время - до того момента, пока власти полностью не откажутся от идеи принятия законопроекта.