МИД Китая не располагает информацией о кибератаках на серверы Telegram с территории страны

ПЕКИН, 13 июня. /ТАСС/. Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан на брифинге в четверг не стал комментировать информацию о том, что причиной сбоя в работе Telegram является серия DDoS-атак на его серверы с территории Китая.

"Мне неизвестно о том, что вы упоминаете. Могу сказать, что Китай всегда выступает против кибератак в любой форме и также является жертвой таких нападений", - сказал он.

"Мы всегда призывали международное сообщество сотрудничать и посредством диалога на равноправной основе вместе обеспечивать безопасность киберпространства", - резюмировал дипломат.

В среду Telegram предупредил о мощной DDoS-атаке на свои серверы, из-за которой пользователи в некоторых странах могли столкнуться с неполадками. По данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, о сбое сообщали жители Китая, Сингапура, Австралии, Северной и Южной Америки, проблемы отмечались в Европе.

Создатель Telegram Павел Дуров в четверг связал кибератаку на мессенджер с беспорядками в Гонконге. По его словам, использованные при атаке "IP-адреса расположены преимущественно в Китае". Как утверждал предприниматель в публикации в своем Twitter, такие массовые кибератаки спонсируются государственными структурами. По словам Дурова, в прошлом все DDoS-атаки на Telegram такого масштаба "совпадали по времени с протестами в Гонконге". "Этот случай не являлся исключением", - добавил он.

Протесты в Гонконге

Акции протеста в бывшей британской колонии вызвал малопопулярный в народе законопроект, который позволит наладить механизм экстрадиции лиц, подозреваемых в совершении преступлений, из автономного Гонконга в материковый Китай. Местные оппозиционные силы считают, что это подрывает автономный статус Гонконга, принцип "одна страна - две системы", создает угрозу демократическим правам и свободам и может привести к преследованию правозащитников.

В минувшее воскресенье оппозиционеры созвали крупнейшую за последние годы акцию протеста, собравшую до 1 млн человек. В среду десятки тысяч демонстрантов вновь вышли на улицы, окружили правительственный комплекс и полностью парализовали его работу. На этом фоне Законодательный совет Гонконга решил отложить проведение заседания для рассмотрения закона об экстрадиции с КНР во втором чтении. Однако организаторы протестов заявили, что осада комплекса может продолжаться неограниченное время - до того момента, пока власти полностью не откажутся от идеи принятия законопроекта.