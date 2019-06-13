В Белоруссии будут лишать свободы до пяти лет за пропаганду реабилитации нацизма

МИНСК, 13 июня. /ТАСС/. Белорусские парламентарии приняли поправки в национальное законодательство, предусматривающие уголовное наказание в виде лишения свободы до пяти лет за публичную реабилитацию нацизма в стране, передает в четверг корреспондент ТАСС из парламента.

Согласно документу, устанавливается уголовная ответственность за публичную реабилитацию нацизма, что позволит применить наказание до пяти лет лишения свободы в отношении лиц, публично оправдывающих нацизм, одобряющих преступления нацистского режима, а также прославляющих и оправдывающих нацистских преступников и их пособников.

"Менее трех недель отделяют нас от 75-летия освобождения Республики Беларусь от фашистских захватчиков. Мы, современное общество, не вправе допустить возрождения идеологии расового превосходства и нацизма. В этом, казалось бы, никого в Беларуси убеждать не надо, но все больше тревожат факты, свидетельствующие об активации неонацистских неформальных объединений", - отметила, представляя законопроект, председатель комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Валентина Ражанец. По ее словам, принятие дополнительных законодательных мер направлено "на защиту общественного порядка и нравственности от идеологии нацизма".

Ражанец отметила, что предложение установить уголовную ответственность за публичную реабилитацию нацизма обусловлено повышенной опасностью, поскольку "преследуется цель изменить сознание людей, подменить ценностные ориентиры, сформировать чувство социальной вражды и ненависти". Кроме того, вводится административная ответственность не только за пропаганду, публичное демонстрирование, изготовление и распространение нацистской символики и атрибутики, но и их хранение и приобретение с целью распространения, а также усиливается ответственность за повторное в течение года совершение указанных правонарушений.

Ражанец сообщила, что при корректировке закона о противодействии экстремизму были даны определения нацизма, реабилитации нацизма, нацистской символики и атрибутики, расширен перечень областей в осуществлении законной деятельности с их использованием - например, в научной работе, организации и проведении культурно-зрелищных мероприятий, коллекционировании. По мнению парламентариев, принятие закона будет способствовать "обеспечению национальной безопасности, сохранению исторической правды и защите нравственных ценностей общества". В последующем законопроект должен быть одобрен верхней палатой (Советом Республики) парламента. Закон вступит в силу после подписания президентом страны.