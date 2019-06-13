СМИ: один из атакованных танкеров в Оманском заливе затонул

ТАСС, 13 июня. Танкер Front Altair норвежской компании Frontline, атакованный в четверг у побережья эмирата Эль-Фуджайра в ОАЭ, затонул. Об этом со ссылкой на источники сообщил телеканал Al Mayadeen .

Как сообщил телеканал NHK, танкер Kokuka Courageous принадлежит японской транспортной компании Kunihana Sangyo. По его сведениям, на борту судна находятся около 20 моряков, которые являются гражданами Филиппин. Длина танкера составляет 170 метров, водоизмещение - 19 тыс. тонн.

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко заявил, что в ведомстве созвано экстренное совещание в связи с информацией об атаке в Оманском заливе. По словам министра, на обоих танкерах находился груз, связанный с Японией.

Ранее иранский телеканал Press TV сообщил, что два нефтяных судна были атакованы в четверг в Оманском заливе. В районе местонахождения судов были слышны звуки взрывов. Морские гавани Пакистана и Омана получили сигналы бедствия от экипажей танкеров.

Между тем арабские СМИ отмечают, что суда подверглись торпедной атаке. Пожар на танкерах продолжается.