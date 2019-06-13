Глава МВД Великобритании подписал запрос США на экстрадицию Ассанжа

ЛОНДОН, 13 июня. /ТАСС/. Глава МВД Великобритании Саджид Джавид подписал запрос Минюста США об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом он сообщил в четверг в интервью радиостанции Би-би-си , подчеркнув, что окончательное решение по этому вопросу должен принять лондонский суд.

"Есть запрос на экстрадицию со стороны Соединенных Штатов, который суд будет рассматривать завтра. Вчера я подписал запрос на экстрадицию и заверил его", - сказал министр. Он подчеркнул, что речь идет о стандартной процедуре, заметив, что окончательное решение будет за лондонским судом. "У нас есть законный запрос на экстрадицию, и я подписал его, но, конечно, решение должен принять суд", - отметил Джавид.

11 июня Министерство юстиции США подтвердило информацию о том, что оно направило в Великобританию официальный запрос об экстрадиции Ассанжа.

Ассанж в 2006 году основал WikiLeaks, на сайте публикуется секретная информация о деятельности ряда правительств, в том числе США. Опасаясь экстрадиции в Соединенные Штаты из Швеции, где две женщины обвинили его в сексуальных домогательствах и изнасиловании, Ассанж попросил в 2012 году убежище в посольстве Эквадора в Лондоне, где непрерывно находился на протяжении почти семи лет. В апреле Эквадор отказал ему в дальнейшем предоставлении убежища, после чего Ассанж был арестован полицией за неявку в лондонский суд по ордеру от 2012 года, а также на основании запроса об экстрадиции, направленного Вашингтоном британским властям в 2018 году.

Лондонский суд 1 мая приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог.

В США основателю WikiLeaks грозит до 175 лет тюрьмы за хакерскую деятельность.