Правительство Китая поддерживает власти Гонконга в принятии закона об экстрадиции

ПЕКИН, 13 июня. /ТАСС/. Правительство КНР поддерживает намерение властей Гонконга продолжить процедуру принятия законопроекта об экстрадиции, ставшего причиной массовых демонстраций в городе. Об этом в четверг на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Насколько мне известно, правительство специального административного района при подготовке законопроекта учло все предложения общественности и дважды вносило правки в него. Что касается действий властей [Гонконга] в будущем, то вам лучше обратиться к ним", - указал он.

"Могу заверить вас, что центральное правительство твердо поддерживает власти специального административного района Сянган (официальное название Гонконга - прим. ТАСС) в их прогрессе по законопроекту", - резюмировал он.

Акции протеста в бывшей британской колонии вызвал малопопулярный в народе законопроект, который позволит наладить механизм экстрадиции лиц, подозреваемых в совершении преступлений, из автономного Гонконга в материковый Китай. Местные оппозиционные силы считают, что это подрывает автономный статус Гонконга, принцип "одна страна - две системы", создает угрозу демократическим правам и свободам и может привести к преследованию правозащитников.

В минувшее воскресенье оппозиционеры созвали крупнейшую за последние годы акцию протеста, собравшую до 1 млн человек. В среду десятки тысяч демонстрантов вновь вышли на улицы, окружили правительственный комплекс и полностью парализовали его работу. На этом фоне Законодательный совет Гонконга решил отложить проведение заседания для рассмотрения закона об экстрадиции с КНР во втором чтении. Однако организаторы протестов заявили, что осада комплекса может продолжаться неограниченное время - до того момента, пока власти полностью не откажутся от идеи принятия законопроекта.