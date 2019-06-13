В ООН подсчитали число мирных жителей, погибших с начала конфликта в Донбассе

КИЕВ, 13 июня. /ТАСС/. Двенадцать мирных жителей погибли с начала 2019 года в результате конфликта в Донбассе, всего с апреля 2014 года по 9 июня жертвами вооруженного столкновения на востоке Украины стали 3 тыс. 332 человека из числа гражданского населения. Об этом сообщила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Фиона Фрейзер во время пресс-конференции, которую транслировали на странице миссии в Facebook.

"Пять лет прошло, но конфликт продолжается. Тогда, как и сейчас, гражданские страдают от конфликта, влияние которого имеет множество форм. Смерти и ранения являются самыми частыми последствиями. С апреля 2014 года по 9 июня не менее 3 332 гражданских лиц погибли, а более 7 тыс. получили ранения", - отметила Фрейзер.

В этом году, по ее данным, были ранены 58 гражданских. "Это наименьший показатель за весь период конфликта", - говорится в докладе.