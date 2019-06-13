Президент Болгарии: фальшивые новости могут быть опаснее, чем ракеты и снаряды

СОФИЯ, 13 июня. /ТАСС/. Фальшивые новости в эпоху широкомасштабного распространения цифровых технологий могут нанести гораздо больший урон, чем снаряды и ракеты. Об этом заявил президент Болгарии Румен Радев, обращаясь к участникам открывшегося в четверг в Софии 6-го Всемирного конгресса информационных агентств (ВКИА).

"Лозунг конгресса "Будущее новостей" - это тема, затрагивающая будущее человечества. Сегодня информация - самый ходовой и одновременно самый дефицитный товар. Цифровизация создала дополнительные проблемы, бум социальных сетей разрушает алгоритмы получения и распространения информации. Слова правды проигрывают фейковым новостям, которые распространяются троллями, чтобы дискредитировать в том числе государственных деятелей. Фейковая информация может принести больше проблем, чем снаряды и ракеты", - подчеркнул Радев.

Болгарский лидер приветствовал решимость организаторов форума искать подходы к решению этой проблемы. "Необходимо развивать иммунитет человечества к фейковым новостям, понимать, что предоставление доступа к объективной информации - это ценность", - указал Радев.

Задача - защищать

"Информационные агентства нагружены тяжелой задачей - защищать легитимные новости, работать беспристрастно, а ситуация становится все более тревожной", - отметил исполнительный глава британского холдинга Press Association Group Клайв Маршал. Президент Всемирного совета информационных агентств отметил, что работать стало еще труднее после того, как президент США Дональд Трамп "объявил средства массовой информации врагами народа". "Трамп говорит о фальшивых новостях, а в сущности ставит клеймо на новостях, с которыми не согласен", - сказал Маршал.

Министр культуры Болгарии Боил Банов, приветствуя участников конгресса, подчеркнул, что "фальшивые новости убивают демократию". "Демократия - это свобода. Вы, сотрудники информационных агентств, - люди, которые отстаивают нашу свободу, мы рассчитываем на вас", - подчеркнул министр.

Президент Болгарии, бывший военный летчик, напомнил о главном качестве пилота истребителя - умении анализировать и принимать правильные решения в критической ситуации, находясь на грани жизни и смерти. По его словам, такие же качества сегодня нужны работникам информационных агентств, которые должны уметь анализировать информацию и быстро отличать реальные новости от дезинформации.

Всемирный конгресс информационных агентств проводится в шестой раз, в нем принимают участие руководители более 120 информагентств из более 90 стран. Впервые ВКИА состоялся в 2004 году в Москве по инициативе ТАСС, в той встрече приняли участие 115 информационных служб из 100 стран мира. На мероприятии в этом году в Софии ТАСС представляют генеральный директор агентства Сергей Михайлов и его первый заместитель Михаил Гусман, который также является вице-президентом Всемирного совета информационных агентств и проведет в ходе конгресса в Софии сессию "Искусственный интеллект в современном мире".

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