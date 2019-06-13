Бывшие лидеры Молдавии призвали Демпартию признать новое правительство

КИШИНЕВ, 13 июня. /ТАСС/. Бывшие лидеры Молдавии, Мирча Снегур и Петр Лучинский, призвали бывшую правящую Демократическую партию Молдовы (ДПМ) признать новое правительство и урегулировать конфликт на переговорах. Их совместное обращение опубликовал в четверг президент республики Игорь Додон на своей странице в Facebook .

Снегур и Лучинский обратили внимание, что к процедуре роспуска парламента приходилось прибегать и в период их работы, однако тогда "Конституционный суд не обязывал делать это в определенный день или час". "В конституции говорится, что президент "может распустить", то есть ему оставляют место для маневра, дополнительное время на размышление, если хотите", - уточняют они.

Бывшие лидеры отметили, что "сформированное парламентское большинство уже признано международным сообществом, без поддержки которого возможности страны будут ограниченными". Они призвали стороны урегулировать этот конфликт в парламенте и "не доводить ситуацию в стране до абсурда".