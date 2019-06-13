Евроскептики в ЕП создали свою политическую группу "Идентичность и демократия"

БРЮССЕЛЬ, 13 июня. /ТАСС/. Евроскептики в Европарламенте создали новую политическую группу "Идентичность и демократия", которая должна стать четвертой по числу мандатов. Об этом заявила глава французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен на совместной пресс-конференции в Европарламенте с лидерами партий евроскептиков других стран.

"Сегодня мы объявляем о создании новой политической группы "Идентичность и демократия", в которую войдут 73 депутата из Франции, Германии, Австрии, Фландрии (северный нидерландскоязычный регион Бельгии - прим. ТАСС), Чехии, Дании и Эстонии", - заявила она.