{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Евроскептики в ЕП создали свою политическую группу "Идентичность и демократия"

В объединение войдут 73 депутата из Франции, Германии, Австрии, Фландрии (северный нидерландскоязычный регион Бельгии), Чехии, Дании и Эстонии

БРЮССЕЛЬ, 13 июня. /ТАСС/. Евроскептики в Европарламенте создали новую политическую группу "Идентичность и демократия", которая должна стать четвертой по числу мандатов. Об этом заявила глава французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен на совместной пресс-конференции в Европарламенте с лидерами партий евроскептиков других стран.

"Сегодня мы объявляем о создании новой политической группы "Идентичность и демократия", в которую войдут 73 депутата из Франции, Германии, Австрии, Фландрии (северный нидерландскоязычный регион Бельгии - прим. ТАСС), Чехии, Дании и Эстонии", - заявила она.

Теги
АвстрияБельгияЭстонияГерманияЧехияДанияФранцияЛе Пен, Марин
Евроскептики в Европарламенте выступили против продления антироссийских санкций
Читать полностью